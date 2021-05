Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De l’eau dans le gaz entre Pochettino et Leonardo ?

Publié le 26 mai 2021 à 22h15 par A.C.

La position de Mauricio Pochettino semble déjà se fragiliser au Paris Saint-Germain.

Arrivé le 2 janvier dernier, Mauricio Pochettino pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain. La presse anglaise a frappé en premier, expliquant que l'Argentin aurait envie de retrouver son ancien club de Tottenham. Mais c’est La Gazzetta dello Sport qui est allée le plus loin ces derniers jours, en précisant qu’à Doha on souhaiterait carrément se séparer de Pochettino. D’ailleurs, Leonardo aurait déjà une piste favorite avec Massimiliano Allegri, qui intéresse également la Juventus, l’Inter et le Real Madrid.

Des relations « très, très fraiches »