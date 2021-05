Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La décision fracassante du Qatar pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 26 mai 2021 à 21h15 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé sera en position de force pour partir s’il venait à refuser de prolonger, le PSG pourrait prendre le risque de conserver le Français jusqu’au terme de son contrat.

D’ici quelques jours, le marché des transferts va officiellement ouvrir ses porters et l’un des grands feuilletons va bien évidemment concerner Kylian Mbappé. Un feuilleton qui a d’ailleurs déjà débuté depuis plusieurs semaines et l’incertitude est toujours totale concernant l’avenir de l’attaquant du PSG. Prolongera, ne prolongera pas ? Telle est donc la question. Alors que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi font tout pour faire signer un nouveau contrat à Mbappé, celui-ci tarde à donner sa réponse, ce qui pourrait alors le rapprocher d’un départ, notamment vers le Real Madrid. Ou pas…

Le PSG va prendre des risques !