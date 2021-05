Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Allegri aurait fait une terrible annonce à Pérez !

Publié le 27 mai 2021 à 13h00 par A.D.

Alors que Zinedine Zidane n'a pas encore quitté officiellement le Real Madrid, Florentino Pérez ferait toujours attendre Massimiliano Allegri. Toutefois, le coach italien aurait perdu patience et se dirigerait maintenant vers la Juventus.

Zinedine Zidane ne devrait pas aller au bout de son contrat avec le Real Madrid. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, le coach français aurait décidé de claquer la porte de la Maison-Blanche avec effet immédiat selon les dernières informations de Fabrizio Romano. Pour remplacer Zinedine Zidane, Florentino Pérez voudrait miser sur Massimiliano Allegri. Toutefois, le coach italien pourrait lui filer entre les doigts et faire son retour à la Juventus.

Max Allegri ne veut plus attendre le Real Madrid