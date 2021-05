Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Allegri en approche pour remplacer Koeman ? La réponse !

Publié le 27 mai 2021 à 12h00 par La rédaction

Cherchant un entraîneur pour prendre la succession de Ronald Koeman, Joan Laporta aurait vu le nom de Massimiliano Allegri revenir récemment. Mais le cas de l'Italien pourrait poser quelques problèmes pour le président du FC Barcelone.

Ne sachant pas encore quoi faire concernant l’avenir de Ronald Koeman, Joan Laporta serait toujours à la recherche d’un autre entraîneur. Quelques noms ont déjà été liés au FC Barcelone comme Pep Guardiola ou encore Mikel Arteta. Néanmoins, le club catalan pourrait se pencher sur le dossier d’un technicien libre de tout contrat : Massimiliano Allegri. Mais le cas de l’Italien poserait plusieurs problèmes au président des Blaugrana , en plus de la concurrence avec le PSG et le Real Madrid.

La piste Allegri écartée par Laporta pour le moment