Mercato - OM : Un indésirable de Sampaoli affiche ses regrets…

Publié le 29 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il s’apprête à quitter gratuitement l’OM étant donné qu’il arrive en fin de contrat, Valère Germain regrette de n’avoir jamais pu avoir du crédit aux yeux de Jorge Sampaoli.

Barré par une forte concurrence en attaque à l’OM, Valère Germain n’a jamais réussi à convaincre Jorge Sampaoli depuis l’arrivée de l’entraîneur argentin en février dernier. L’ancien joueur de l’AS Monaco va donc quitter l’OM libre cet été, et aura donc le choix d’aller se relancer où il le souhaite. Interrogé par La République du Centre vendredi, Germain est revenu sur sa relation avec l’entraîneur de l’OM et affiche certains regrets.

« J’aurais préféré que ça se termine différemment »