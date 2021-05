Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations de taille dans le dossier Almada !

Publié le 28 mai 2021 à 22h10 par D.M.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, l'OM suivrait Thiago Almada, qui évolue au Velez Sarsfield. Journaliste pour RMC, Mohamed Bouhafsi a fait le point sur ce dossier.

Pablo Longoria compte se montrer actif lors du prochain mercato estival afin de renforcer l’effectif marseillais. Le président de l’OM souhaite densifier le milieu de terrain et comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le dossier Gerson (Flamengo) est en très bonne voie. Le joueur brésilien pourrait ne pas être le seul renfort à débarquer à Marseille. Selon l a Provence , l’OM aurait également coché le nom de Thiago Almada, sous contrat avec le Velez Sarsfield. Le jeune joueur de 20 ans avait fait le point sur son avenir il y a quelques jours et avait évoqué l’intérêt de l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli : « Sampaoli ? Il me connaît depuis l'époque où j'étais espoir en équipe nationale. Quand il manquait l'un des membres de l’équipe A, il m'a emmené jouer avec eux, donc il me connaît bien. Mais je ne sais rien de tout ce qui passe, et c’est mon représentant qui gère tout ça ».

« Almada veut venir mais Velez en demande beaucoup »