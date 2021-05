Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Pas de PSG pour Antonio Conte, cap vers Madrid !

Publié le 28 mai 2021 à 21h15 par Alexis Bernard

Évoqué du côté du PSG, Antonio Conte n’a pas été approché par Paris. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, son destin penche fortement vers Madrid.

Quelques heures après avoir quitté l’Inter Milan, Antonio Conte est au centre de tous les débats. Son nom revient très souvent auprès des grands clubs européens. Ce vendredi, la presse italienne (Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport) avance que le PSG est entré en contact avec lui pour envisager sa venue à l’été. Selon nos informations, ce n’est pas vrai. Antonio Conte, comme ses représentants, n’ont reçu aucun coup de fil du PSG. S’il est exact que son profil intéresse fortement Doha depuis plusieurs années, il n’y aucune discussion récente à déplorer.

Conte fonce vers Madrid

Pour Antonio Conte, la piste la plus chaude n’est autre que le Real Madrid. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com mercredi soir, le technicien italien apparait comme la piste numéro 1 suite au départ de Zinedine Zidane. Une information confirmée ces dernières heures, en France (RMC Sport) comme en Italie. Et d’après nos sources, le dossier prend encore plus d’ampleur à l’approche d’un week-end qui pourrait être décisif pour sa signature.