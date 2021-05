Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Antonio Conte aurait tranché pour son avenir !

Publié le 28 mai 2021 à 17h10 par A.D.

Le PSG et le Real Madrid seraient en concurrence pour Antonio Conte. Et malheureusement pour Leonardo, le club merengue se montrerait de plus en plus pressant pour le coach italien. En effet, Florentino Pérez aurait fait d'Antonio Conte sa priorité et aurait accéléré la cadence pour obtenir gain de cause.

Alors qu'il n'est plus sur le banc de l'Inter, Antonio Conte ne manquerait pas de prétendants. Alors que Mauricio Pochettino pourrait quitter le PSG dès cet été, Leonardo songerait à nommer le technicien italien à sa place. Toutefois, le club de la capitale aurait un concurrent de taille sur ce dossier. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Florentino Pérez a coché le nom d'Antonio Conte il y a plusieurs semaines pour la succession de Zinedine Zidane. D'ailleurs, l'ancien sélectionneur de l'Italie apparait même comme la piste la plus probable du côté du Real Madrid. Une information confirmée par Gianluigi Longari ce vendredi.

Direction le Real Madrid pour Antonio Conte ?

D'après le journaliste de Sport Italia TV , Florentino Pérez aurait fait d'Antonio Conte sa priorité pour prendre les rênes du Real Madrid. Le technicien transalpin serait même en pole position pour occuper le poste d'entraineur à la Maison-Blanche la saison prochaine. Et pour mener à bien l'arrivée d'Antonio Conte, Florentino Pérez serait passé à la vitesse supérieure selon Gianluigi Longari. De son côté, le journaliste italien Nicolo Schira affirme que Antonio Conte et Florentino Pérez seraient en pourparlers depuis 36 heures pour négocier un contrat de deux saisons. Et alors qu'il aurait été contacté par deux autres clubs, Antonio Conte privilégierait un départ vers le Real Madrid. Leonardo et le PSG trouveront-ils le moyen d'inverser la tendance ? Affaire à suivre...