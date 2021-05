Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'active pour régler un dossier en interne !

Publié le 28 mai 2021 à 15h45 par La rédaction

Le PSG souhaite prolonger Bandiougou Fadiga. Courtisé et prêté à Brest, le jeune milieu de terrain pourrait avoir un avenir à Paris.

Depuis maintenant plusieurs saisons, le PSG a l’habitude de voir certains de ses jeunes joueurs partir libres. Les derniers départs en date, ceux d’Adil Aouchiche vers l’ASSE et de Tanguy Kouassi au Bayern Munich, ont peut-être été un électrochoc pour Leonardo. Le cas Bandiougou Fadiga, qui a été intégré au groupe professionnel avant d’être prêté à Brest pour les 6 derniers mois de la saison, pourrait être géré différemment.

Le PSG veut prolonger Bandiougou Fadiga