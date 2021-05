Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante du PSG sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 28 mai 2021 à 13h15 par D.M.

Contacté par l'AFP, Un membre du PSG a démenti les rumeurs sur un possible départ de Mauricio Pochetttino vers Tottenham dans les prochains jours.

Arrivé en janvier dernier à Paris, Mauricio Pochettino fait énormément parler de lui. Selon plusieurs médias, l’entraîneur argentin pourrait déjà quitter le PSG afin de rejoindre Tottenham. Entraîneur des Spurs entre 2014 et 2019, le technicien ne serait pas contre un retour en Premier League et aurait commencé à discuter avec les dirigeants anglais. Pourquoi Pochettino voudrait-il quitter le PSG ? Selon L’Equipe , l’Argentin aurait été surpris par quelques dysfonctionnements au sein du club et sa relation avec Leonardo serait loin d’être idyllique.

« Pochettino ? Il n’y a rien »