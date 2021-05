Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi ça coince entre Pochettino et Leonardo...

Publié le 28 mai 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Arrivé en janvier dernier au PSG, Mauricio Pochettino est annoncé sur le départ par de nombreux médias étrangers. Défait par le LOSC en Ligue 1, l’entraîneur argentin ne s’attendait pas à un début d’aventure aussi compliqué, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan relationnel.

« Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être changées ou qui n'ont pas pu être développées par manque de temps. Mais je pense que toujours qu’avec cette manière de travailler, et avec le désir de pouvoir développer d'autres types d'idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses dans l'avenir » a confié ce jeudi Mauricio Pochettino dans un entretien publié sur le site du PSG. L’entraîneur argentin semble se projeter sur la prochaine saison avec le club parisien. Selon L’Equipe , le technicien aurait même rencontré ses dirigeants, ces deniers jours, afin d’évoquer le prochain mercato estival. Mais selon plusieurs médias étrangers, Mauricio Pochettino pourrait prendre tout le monde par surprise en annonçant son départ dans les prochains jours. La presse espagnole évoque une possible arrivée de l’Argentin au Real Madrid afin de remplacer Zinédine Zidane. Mais selon The Sun , Pochettino serait tout proche d’un retour à Tottenham et aurait commencé à discuter avec les Spurs , même si son entourage dément formellement cette information. Mais pourquoi l’entraîneur parisien envisagerait-il de quitter le PSG seulement quelques mois après son arrivée ? Ce vendredi, L’Equipe tente d'expliquer ce choix.

Pochettino s'interrogerait sur le mode de gouvernance au sein du PSG

A en croire le quotidien sportif, Mauricio Pochettino ne s’attendait pas à autant de difficultés au PSG. Le technicien a vu le LOSC être sacré champion de France, ce qui ne passe pas auprès des dirigeants parisiens basés au Qatar. Après les défaites face à Monaco et Lille en Ligue 1, l’ancien coach de Tottenham n’aurait pas caché son inquiétude et sa préoccupation. En effet, comme indiqué par L’Equipe , Pochettino aurait souligné quelques manques au sein du PSG, qui pourraient expliquer les mauvais résultats parisiens. Il aurait notamment été surpris par certains dysfonctionnements au sein de la formation. « Mauricio est quelqu’un qui a besoin de percevoir une organisation professionnelle et rigoureuse » a confié d’ailleurs l’un de ses proches dans des propos rapportés par le quotidien sportif. Autrement dit, ce n’est pas ce qu’il a trouvé à Paris. Le journaliste Abdellah Boulma précise que Pochettino s’interrogerait sérieusement sur le mode de gouvernance au sein du club et ne cacherait pas son exaspération en interne.

Une relation loin d'être idyllique avec Leonardo