Mercato - PSG : Pochettino au Real Madrid, les planètes s’alignent ?

Publié le 28 mai 2021 à 4h00 par T.M.

Après seulement 6 mois passés au PSG, Mauricio Pochettino pourrait déjà faire ses valises. Direction le Real Madrid ?

Cet hiver, Leonardo a décidé d’entamer un nouveau chapitre au PSG. Pour cela, il s’est séparé de Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino a débarqué en tant qu’entraîneur. Toutefois, le bilan de l’Argentin pour cette seconde partie de saison n’est pas forcément bon et cela commence déjà à tanguer. En effet, ces dernières heures, cela s’anime à propos de l’avenir de Pochettino. Alors que les relations ne seraient pas au beau fixe avec Leonardo, le natif de Murphy pourrait déjà réfléchir à s’en aller, envisageant notamment un retour à Tottenham. Et s’il allait finalement au Real Madrid ? Tous les feux pourraient enfin être au vert pour cela…

Pochettino enfin au Real Madrid ?

Entre le PSG et Mauricio Pochettino, il y aurait donc de la friture sur la ligne, ce qui pourrait alors amener l’Argentin à déjà faire ses valises. Pour aller où ? Si la piste Tottenham revient souvent en Angleterre, le Real Madrid pourrait également être une option. En effet, Pochettino a déjà fait savoir sa volonté d’entraîner un jour la Casa Blanca, un intérêt réciproque du côté de Florentino Pérez, qui tiendrait en haute estime l’actuel entraîneur du PSG. Au Real Madrid, le nom de Mauricio Pochettino a souvent été annoncé comme l’option numéro 1 en cas de départ de Zinedine Zidane. Une option qui avait disparu en janvier dernier suite à la nomination de l’Argentin au PSG, mais aujourd’hui, il pourrait y avoir une ouverture et la place s’est d’ailleurs libérée chez les Merengue puisque Zizou a fait ses valises ce jeudi.