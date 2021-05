Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau prétendant inattendu pour Zidane ?

Publié le 28 mai 2021 à 12h00 par La rédaction

Alors que son départ du Real Madrid a été officialisé jeudi, Zinédine Zidane ferait déjà l'objet de quelques convoitises. Une option en Premier League pourrait s'offrir à lui avec Tottenham qui se chercherait un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine.

Ce jeudi, le Real Madrid a officialisé le départ de Zinédine Zidane. Lassé des critiques et du manque de confiance que la direction madrilène lui portait, le Français a décidé de partir un an avant la fin de son contrat. Si les Merengue s’activeraient désormais pour trouver un autre entraîneur, la situation serait la même pour Zinédine Zidane avec un nouveau club. L’ancien numéro 10 des Bleus voudrait continuer à entraîner contrairement à son premier départ de Madrid en 2018. Vu son profil, il devrait avoir l’embarras du choix et une option en Angleterre pourrait bientôt se présenter à lui.

Zidane vers Tottenham ?