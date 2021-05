Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait un rêve XXL pour son avenir !

Publié le 28 mai 2021 à 9h30 par La rédaction

Alors qu'il ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, Zinédine Zidane devrait avoir l'embarras du choix pour son avenir. Mais le Français garderait dans un coin de la tête son objectif d'être un jour à la tête de l'Equipe de France.

C’est une véritable bombe qu’a annoncé le Real Madrid ce jeudi. Évoqué depuis quelques temps sur le départ, le club madrilène a affirmé que Zinédine Zidane ne sera plus l’entraîneur des Merengue la saison prochaine. Le Français, agacé des critiques à son égard, a décidé de partir avant la fin de son contrat, alors qu’il lui restait encore un an. La question se pose maintenant quant à son avenir. Contrairement à 2018, Zinédine Zidane aurait toujours l’envie d’entraîner. Et il pourrait bien considérer un retour chez les Bleus .

Zidane à la tête des Bleus ?