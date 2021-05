Foot - Mercato

Mercato : Le Real Madrid rend hommage à Zidane…

Publié le 28 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Zinedine Zidane a pris la décision de quitter le Real Madrid, mais pas par la grande porte avec la Ligue des champions comme en 2018. Néanmoins, l’émotion reste importante et certains cadres lui ont rendu hommage.

Dans la soirée de mercredi, Fabrizio Romano annonçait le départ acté de Zinedine Zidane qui allait être officialisé quelques heures plus tard dans la journée de jeudi. Pour sa succession, c’est l’inconnu puisque Massimiliano Allegri aurait signé un contrat le liant à la Juventus jusqu’en juin 2025 selon le journaliste de Goal Romeo Agresti. Mauricio Pochettino serait une solution, à l’instar d’Antonio Conte. Mais pour l’heure, il était primordial pour les joueurs du Real Madrid de faire leurs adieux à celui qui est surnommé « ZZ ».

Benzema, Courtois et Ramos font leurs adieux