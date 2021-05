Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema, Sergio Ramos... Les premières réactions au départ de Zidane !

Publié le 27 mai 2021 à 14h30 par La rédaction mis à jour le 27 mai 2021 à 14h33

C'est officiel, le Real Madrid a annoncé le départ de Zinédine Zidane ce jeudi midi via un communiqué. À un an du terme de son contrat, le technicien français quitte son poste d'entraîneur et les différents joueurs qu'il a dirigé encore cette saison ont rapidement réagi à la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

L'information circulait depuis un petit moment et elle avait pris de l'ampleur dans la nuit du mercredi à jeudi, Zinédine Zidane va bel et bien quitter le Real Madrid. La nouvelle a été officialisée ce jeudi midi par son club via un communiqué de presse sur Twitter : « Le Real Madrid C.F. annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à sa période actuelle en tant qu'entraîneur de notre club. Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui témoigner notre gratitude pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années, et pour ce que sa figure représente pour le Real Madrid. Zidane est l'un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu'il a été en tant qu'entraîneur et joueur pour notre club. Il sait qu'il est au cœur du madridismo et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison », a expliqué le club merengue afin de remercier Zinédine Zidane pour le travail accompli au club. Évidemment, le départ du technicien Français a fait grand bruit et nombreux sont les gens qui le congratulent. Et les joueurs du Real Madrid n'ont pas manqué de réagir...

Une pluie de bienveillance envers Zidane !