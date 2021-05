Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe sur Zidane !

Publié le 27 mai 2021 à 8h30 par B.C.

Annoncé sur le départ, Zinedine Zidane aurait confirmé à sa direction et à ses joueurs qu’il avait décidé de quitter le Real Madrid.

Énigmatique concernant son avenir depuis plusieurs mois, Zinedine Zidane semble enfin avoir tranché sur son cas. D’après les informations divulguées par le journaliste Fabrizio Romano ce mercredi soir, le tacticien français aurait pris la décision de quitter le Real Madrid à un an de la fin de son contrat. Un départ qui ne surprend pas grand monde, tant Zidane a été proche de la sortie à de nombreuses reprises cette saison. Alors que les Merengue ont enchaîné les performances irrégulières, la direction avait songé à licencier l’ancien numéro 10 avant que ce dernier parvienne à sauver sa peau, mais le second mandat de Zidane à la tête du Real Madrid touche cette fois-ci à sa fin.

Le départ de Zidane se confirme