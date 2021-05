Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : À Madrid, on tape du poing sur la table pour Zidane…

Publié le 27 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Proches de Zinedine Zidane, Karim Benzema et Toni Kroos ont tour à tour nié une annonce de l’entraîneur de Real Madrid qui est appelé à quitter le club selon la presse ibérique.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Zinedine Zidane fait durer le suspense, refusant de publiquement dévoiler sa décision au sujet de son avenir, son contrat courant jusqu’en juin 2022 au Real Madrid. Néanmoins, contrairement à ce qui se dit dans la presse, Zidane n’est pas encore parti comme Karim Benzema l’a rappelé à L’Équipe mardi. « Si l’avenir de Zidane est flou au Real Madrid ? Jusqu’à présent, il est l’entraîneur du Real non ? Je ne le vois pas partir. Il ne va pas partir, vous verrez. S’il part, il part… Mais pour l’instant, je ne vois pas le Real sans Zidane ».

« C'est un vrai mensonge »