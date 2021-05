Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros dossier de Leonardo réglé… par Mourinho ?

Publié le 27 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Non conservé par Fulham, Alphonse Areola va revenir au PSG, mais cela ne sera que de courte durée. Reste maintenant à Leonardo à trouver preneur pour l’international français.

Barré par Keylor Navas et Sergio Rico, Alphonse Areola était prêté à Fulham cette saison. Elu meilleur joueur des Cottagers, le champion du monde ne continuera toutefois pas avec le club londonien, relégué en deuxième division. De retour prochainement au PSG, Areola ne restera toutefois pas au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, n’ayant pas de place. Ainsi, il semble d’ores et déjà acté que le gardien de 28 ans partira cet été et cette fois, ce sera sous la forme d’un transfert définitif.

Direction l’AS Rome ?