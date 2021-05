Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Voilà pourquoi Zidane a décidé de claquer la porte !

Publié le 27 mai 2021 à 11h30 par B.C. mis à jour le 27 mai 2021 à 11h34

Le Real Madrid devrait très prochainement officialiser le départ de Zinedine Zidane, engagé jusqu’en juin 2022. Le Français aurait en effet décidé de claquer la porte à une année de la fin de son contrat, un choix fort justifié par la saison difficile des Merengue et les nombreuses critiques dont il a fait l’objet, notamment en interne.

Interrogé tout au long de la saison sur la suite de son aventure au Real Madrid, Zinedine Zidane s’est toujours montré énigmatique, mais sa décision semble désormais actée. Même si l’information n’a pas encore été officialisée par le club merengue, le tacticien français va quitter son poste très prochainement, un an et demi après son retour sur le banc de touche merengue. Le journaliste Fabrizio Romano a été le premier à révéler ce mercredi soir le choix de l’ancien numéro 10, une information confirmée depuis par la presse espagnole. Comme en 2018, Zidane a donc décidé de plier bagage avant d’être poussé vers la sortie comme cela a pu être le cas au cours de la saison. La saison du futur ex-entraîneur madrilène n’a pas été de tout repos et sa continuité aurait fait débat à de nombreuses reprises au sein du club, un élément qui aurait pesé dans sa réflexion.

Un malaise profond

Ce jeudi, la presse espagnole tente de justifier le choix fort de Zinedine Zidane pour son avenir. D’après Marca , cette décision est mûrement réfléchie et remonterait à plusieurs mois déjà, lorsque le Real Madrid traversait une zone de turbulences. Le Français s’est senti remis en question tant en externe qu’en interne, de quoi créer une fracture. « Dès qu'on perd ou qu'on fait match nul, je dois partir , s’était emporté le Français en février dernier. Je ne suis pas content, et je suis même très énervé, parce que je pense que je ne mérite pas un tel traitement. (…) Il faut nous laisser travailler . » AS ajoute que le club serait à l’origine de certaines fuites dans la presse remettant en cause l’avenir de Zinedine Zidane, renforçant ainsi le malaise entre ce dernier et la direction. Un élément confirmé par Manolo Lama, journaliste à la Cadena Cope , évoquant les reproches du tacticien envers Florentino Pérez.

