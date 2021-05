Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sans Zidane, Mbappé ira-t-il au Real Madrid ?

Publié le 28 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Ce jeudi, le Real Madrid a donc annoncé la fin de sa collaboration avec Zinedine Zidane. Et forcément, suite à cela, la question est de savoir si cela pourrait impacter le dossier Kylian Mbappé…

Tout au long de la saison, Zinedine Zidane a dû faire avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors que l’entraîneur du Real Madrid a toujours réussi à sauver sa tête, cette pression constante a toutefois eu raison de lui. En effet, alors que le doute était de plus en plus important concernant son avenir, lui qui avait pourtant encore un an de contrat, Zidane a fait le choix de quitter la Casa Blanca. Une nouvelle officialisée ce jeudi par le Real Madrid, qui va ainsi entamer la révolution annoncée sans Zizou à sa tête.

Un dossier Mbappé relancé ?

Et concernant cette révolution du Real Madrid, tous les regards sont notamment braqués sur Kylian Mbappé. Toutefois, cela n’était pas vraiment un secret, si le joueur du PSG a envie de venir à la Casa Blanca, cela était aussi en grande partie pour évoluer sous les ordres de Zinedine Zidane. Or, avec le départ de ce dernier, cela ne sera finalement pas possible. Cela pourrait-il alors relancé totalement la réflexion de Mbappé ? Ces dernières semaines, la presse espagnole a répété à plusieurs reprises que Zidane ou pas, l’international français était décidé à rejoindre le Real Madrid. A voir si cela sera vraiment le cas…



Alors, sans Zidane, Mbappé ira-t-il au Real Madrid ?