Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé est clairement interpellé pour son avenir !

Publié le 27 mai 2021 à 14h15 par D.M.

Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët s'est exprimé sur l'avenir de Kylian Mbappé et espère que le joueur restera au PSG la saison prochaine.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Alors que les négociations entre le joueur et les dirigeants du PSG ont commencé depuis de nombreux mois, le mystère demeure entier. Comme annoncé par le 10 Sport le 8 avril dernier, le joueur souhaite prolonger son contrat avec la formation parisienne d’un ou deux ans avant de faciliter un possible départ. Par ailleurs, Mbappé voudrait obtenir des garanties sportives de la part de Leonardo avant d’apposer sa signature en bas du contrat. Si aucun accord n’est trouvé dans les prochaines semaines, l’international français pourrait se rendre au Real Madrid, qui espère l’accueillir cet été.

« Mbappé ? Il a même intérêt à rester »