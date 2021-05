Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Koeman dézingue Joan Laporta !

Publié le 28 mai 2021 à 19h00 par La rédaction mis à jour le 28 mai 2021 à 19h02

Ce vendredi, Joan Laporta a abordé plusieurs sujets chauds concernant le FC Barcelone, et notamment l'avenir de Ronald Koeman, qui semble toujours incertain en Catalogne. L'entourage du Néerlandais n'a cependant pas vraiment apprécié les déclarations du président barcelonais.

Joan Laporta devrait bientôt prendre sa décision concernant le futur coach du FC Barcelone, et donc l’avenir de Ronald Koeman. C’est en tout ce qu’il a laissé entendre ce vendredi, en conférence de presse. Le président du FC Barcelone est resté plutôt flou sur le cas du Néerlandais et a indiqué qu'il s'entretiendrait de nouveau avec Ronald Koeman dans les prochains jours. Les supporters barcelonais devront donc en savoir plus d’ici là. Cependant, l'entourage de Ronald Koeman ne semble pas avoir apprécié les déclarations de Joan Laporta et l’a fait savoir rapidement au FC Barcelone.

Le clan Koeman tacle Laporta

Dans un tweet supprimé quelques minutes après publication, la société qui gère les intérêts de Ronald Koeman n'a pas manqué de tacler Joan Laporta, désireux de poursuivre les recherches pour dénicher un nouvel entraîneur tout en laissant le Néerlandais à son poste : « Imaginez : je veux vous épouser, mais j'ai des doutes. Donnez-moi deux semaines pour trouver un meilleur partenaire… Si je ne trouve pas la bonne personne, nous nous marierons quand même » . Une tension règne donc entre la direction du FC Barcelone et l’entourage de Ronald Koeman, affaire à suivre.