Mercato - Barcelone : Les vérités de Laporta sur la situation de Ronald Koeman !

En conférence de presse ce vendredi, Joan Laporta a abordé plusieurs sujets chauds concernant le FC Barcelone, dont l'avenir de Ronald Koeman. Le président catalan a tenu à apporter des précisions quant au futur du Néerlandais en Catalogne.

Les prochains jours devraient être déterminants concernant l’avenir de Ronald Koeman. Sa place étant remise en question depuis de nombreux mois maintenant, le technicien néerlandais voit son avenir être toujours aussi flou au sein de la formation blaugrana. Néanmoins, comme l’a révélé Joan Laporta en conférence de presse, il devrait en savoir plus d’ici la semaine prochaine : « À la fin de la saison, nous évaluerons et travaillerons pour la saison prochaine. Nous avons convenu de nous rencontrer la semaine prochaine. » Mais ce n’est pas tout.

« Nous avons besoin de quelques conversations pour savoir si nous sommes tous impliqués dans cette équipe »

Toujours en conférence de presse, le président catalan a affirmé qu’il discutait avec l'ancien sélectionneur des Pays-Bas afin de connaître son degré d’implication dans le projet qu’il souhaite instaurer : « Ronald Koeman a un contrat, un an de plus, cela lui donne la tranquillité d'esprit et il ne doit pas se précipiter dans quoi que ce soit. Je l'ai appelé pour que nous parlions calmement. La question est différente. C'est un entraîneur que nous n'avons pas choisi. Nous avons besoin de quelques conversations pour savoir si nous sommes tous impliqués dans cette équipe, à ma façon de voir comment l'équipe du Barça devrait être. Avec Ronald, nous pouvons nous dire les choses en face avec respect et dans mon cas, admiration. » Mais Joan Laporta a été plutôt positif concernant l'avancée des discussions entre l'ex-entraîneur d'Everton et la direction du Barça .

« Le premier à connaître notre décision sera Ronald »