Mercato - PSG : Laporta annonce la couleur pour l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 28 mai 2021 à 12h15 par La rédaction

Alors que le PSG suivrait la situation de Lionel Messi avec le FC Barcelone de très près, Joan Laporta a affirmé qu'il travaillait d'arrache-pied sur la prolongation de la Pulga avec le club catalan. Les négociations se dérouleraient même très bien.

Les jours passent et l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone est toujours incertain. Alors que nous approchons de la fin de son contrat, l’Argentin n’a toujours pas prolongé. La situation du sextuple Ballon d’Or interpelle les plus grands clubs depuis de nombreux mois maintenant, dont le PSG. Leonardo ne lâcherait rien dans le dossier et serait prêt à sauter sur l’occasion dès qu’une opportunité se présentera. Le directeur sportif parisien verrait d’un très bon œil l’arrivée de l’un des meilleurs joueurs du monde pour renforcer l'effectif du club de la capitale. Mais il pourrait apprendre une mauvaise nouvelle concernant la possible prolongation de Messi avec les Blaugrana .

« Nous ferons une proposition qui, dans les possibilités du club, est à la hauteur des attentes »