Mercato : Un transfert à 115M€ préparé par Manchester City ?

Publié le 28 mai 2021 à 10h20 par La rédaction

Alors que l'ouverture du mercato estival approche, Manchester City préparerait une offre colossale pour Jack Grealish. Pep Guardiola apprécierait les qualités de l'Anglais et voudrait s'attacher ses services dès cet été.