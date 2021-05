Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va passer à l'action pour Pep Guardiola !

Publié le 27 mai 2021 à 16h00 par A.D.

Joan Laporta serait déterminé à nommer Pep Guardiola sur le banc du FC Barcelone. Dans cette optique, il prévoirait de contacter le technicien de Manchester City ce dimanche pour tenter de le convaincre.

Alors qu'il ne serait pas satisfait par le travail de Ronald Koeman, Joan Laporta s'activerait pour lui trouver un remplaçant. En plus de Xavi, Pep Guardiola figurerait également sur les tablettes du nouveau président du FC Barcelone. Et à en croire les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo , Joan Laporta espérerait pouvoir rapatrier Pep Guardiola à partir de la saison 2022-2023, soit lorsque le technicien de Manchester City n'aura plus qu'une année de contrat avec les Citizens .

Joan Laporta va contacter Pep Guardiola dimanche