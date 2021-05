Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria s'enflamme pour Jorge Sampaoli !

Publié le 27 mai 2021 à 15h10 par La rédaction

Présent en Pologne pour assister à la finale de la Ligue Europa ce mercredi, Pablo Longoria n'a pas tari d'éloges à l'égard de Jorge Sampaoli.

Mécontent des choix de sa direction sportive lors du dernier mercato hivernal, André Villas-Boas avait décidé de claquer la porte et de poser sa démission. Un départ surprise pour Pablo Longoria, qui a cherché un remplaçant sur le marché après avoir confié l’intérim à Nasser Larguet. Après des semaines de recherche, le dirigeant espagnol a finalement arrêté son choix sur Jorge Sampaoli. Arrivé en mars dernier en provenance du Brésil, le technicien argentin a vite imprimé sa patte à Marseille et a permis à l’OM de se qualifier pour la prochaine Ligue Europa.

« C'est un grand entraîneur avec une grande personnalité »