Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar lance un énorme appel du pied à Lionel Messi !

Publié le 28 mai 2021 à 17h15 par B.C. mis à jour le 28 mai 2021 à 17h31

Alors que Lionel Messi arrive à la fin de son contrat avec le FC Barcelone, le PSG suit attentivement sa situation. Une arrivée que verrait d’un très bon oeil son ami Neymar, qui a envoyé un nouveau message fort à l’Argentin.

Libre de tout contrat dans quelques jours, Lionel Messi n’a toujours pas fait la moindre annonce sur son avenir. Du côté du FC Barcelone, il n’y a aucun débat concernant ce dossier, la prolongation de l’Argentin est en effet la grande priorité de Joan Laporta comme l’a réaffirmé le président blaugrana ce vendredi : « Avant il y avait un président qui l'a déçu et maintenant je suis là, je veux qu’il reste, je lui dis et je lui montre. Leo veut que le Barça voit grand. Quand on parle d'équipe compétitive, il faut le prouver. Motivation. Exigence. Et avec moi, il l'a ». Le PSG reste en embuscade et se verrait bien accueillir Lionel Messi durant l’été, et Neymar n’attend que ça.

« Un joueur avec lequel j’aimerais rejouer ? Clairement Lionel Messi »