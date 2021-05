Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta prévient clairement Al-Khelaïfi pour Messi !

Publié le 28 mai 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce vendredi, Joan Laporta s'est prononcé sur l'avenir de Lionel Messi, qui aurait reçu une offre de prolongation.

Et si le feuilleton Lionel Messi serait le point de connaitre son dénouement ? Un feuilleton qui a débuté lors du dernier mercato estival et qui a connu de nombreux épisodes. En froid avec ses dirigeants de l’époque, l’attaquant argentin avait officialisé ses envies d’ailleurs en envoyant durant l’été 2020 un burofax à sa direction. Une demande refusée par l’ancien président Josep Maria Bartomeu, qui souhaitait le conserver. Afin de ne pas rentrer en conflit avec son club de cœur, Messi avait finalement décidé de repousser les appels de Manchester City et de rester au FC Barcelone. Mais son avenir en Catalogne n’est pas réglé pour autant. Son contrat expire en juin prochain et aucun accord n’a été trouvé. Annoncé toujours dans le viseur de Pep Guardiola chez les Citizens , mais aussi du côté du PSG, l’attaquant argentin devrait prendre une décision dans les prochains jours et étudier les propositions qu’il a sur sa table. Messi devrait tomber sur une offre de prolongation transmise par Joan Laporta, élu en mars dernier à la présence du FC Barcelone.

Messi aurait une offre du Barça entre les mains

Selon ESPN et TV3 , Joan Laporta voudrait absolument sceller l’avenir de Lionel Messi et lui aurait transmis une première offre. Le président n’aurait pas attendu les résultats de l’audit financier pour transmettre sa proposition. Il serait question d’une prolongation de deux ans au FC Barcelone. Par la suite, la Pulga devrait s’envoler vers la MLS où il devrait parallèlement à sa carrière de joueur, occuper un rôle d’ambassadeur aux Etats-Unis. Enfin, après son aventure américaine, Messi devrait retourner au sein de la formation blaugrana afin d’intégrer la direction sportive. En interne, le FC Barcelone se montrerait optimisme puisque Lionel Messi, conscient des difficultés financières de l’équipe, serait prêt à baisser sa rémunération et accepter un recrutement à faible coût. Présent en conférence de presse ce vendredi, Joan Laporta espère que l’offre sera suffisante pour convaincre le joueur de prolonger. « Le sujet Messi avance bien, mais il n'est pas terminé. Messi en attend beaucoup du Barça. Nous faisons tout ce qui est possible dans la limite de nos moyens. La première chose qu'il demande est de l'affection, d'être à l'aise et de se sentir bien, de sourire à nouveau et de passer un bon moment. Gagner et voir qu'il peut gagner. Il peut certainement accomplir beaucoup plus et mérite beaucoup plus. Je pense qu'il apprécie l'effort. Il me semble qu'il est très excité par le projet sur lequel nous travaillons. Nous travaillons sur une équipe avec des options pour tout gagner. Je suis modérément optimiste quant à son renouvellement » a-t-il confié dans des propos rapportés par Mundo Deportivo .

« Je veux qu’il reste »