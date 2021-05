Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme coup de gueule de Mauro Icardi sur son avenir !

Publié le 28 mai 2021 à 14h15 par La rédaction mis à jour le 28 mai 2021 à 14h19

Alors que les spéculations vont bon train concernant un départ de Mauro Icardi qui souhaiterait claquer la porte du PSG, le buteur argentin a poussé un gros coup de gueule à ce sujet.

Ça bouge dans le dossier Mauro Icardi ! Foot Mercato a annoncé ce vendredi matin que l'entourage du buteur argentin aurait signifié ses envies de départ au PSG, et de son côté, la presse italienne indique qu'il pourrait être inclus dans un éventuel échange avec Cristiano Ronaldo car le joueur plairait à la Juventus depuis plusieurs années. En clair, les spéculations vont bon train au sujet du futur d'Icardi, qui sort d'une saison compliquée avec le PSG. Mais l'ancien buteur de l'Inter Milan est sorti du silence et affiche un discours très clair au sujet de son avenir...

« C'est totalement faux. Je reste au PSG »