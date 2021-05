Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi transféré en échange d'une grande star cet été ?

Publié le 28 mai 2021 à 12h45 par La rédaction

Alors qu'un départ de la Juventus semble tout à fait envisageable pour Cristiano Ronaldo, un deal serait déjà dans les tuyaux avec le PSG en échange d'un certain Mauro Icardi...

Il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo semblait se poser des questions quant à son avenir au sein de la Juventus après avoir compris que la qualification pour la prochaine Ligue des Champions serait compliquée. Finalement, son équipe y validé son ticket pour la C1, mais comme vous le10sport.com vous l'a révélé, la possibilité de voir Cristiano Ronaldo quitter le club italien en fin de saison n'est pas à exclure, loin de là. Et le PSG fait partie des principaux points de chute évoqués pour la star portugaise.

Vers un échange Icardi-CR7 ?