Mercato - PSG : La presse italienne lâche une bombe sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 28 mai 2021 à 9h45 par La rédaction

Cristiano Ronaldo pourrait bel et bien quitter la Juventus cet été. Dans cette optique, le PSG serait le point de chute priorité ciblé par l'agent de l'attaquant portugais, Jorge Mendes. Explucations.

C'est une véritable révolution à laquelle on pourrait assister du côté de la Juventus. Après avoir vu Andrea Pirlo être remercié et Massimiliano Allegri vraisemblablement de retour, le club italien s'apprête à perdre Cristiano Ronaldo. Comme le10sport.com vous le révélait, la possibilité de voir partir Ronaldo cet été augmente, et le PSG est annoncé depuis un moment comme étant un point de chute crédible pour la star portugaise, d'autant que Kylian Mbappé tarde encore à fixer son avenir. Et la presse italienne en remet une couche sur le feuilleton Ronaldo ce vendredi...

Jorge Mendes veut placer CR7 au PSG