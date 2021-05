Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Cristiano Ronaldo... Une énorme opération se prépare !

Publié le 28 mai 2021 à 1h45 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2022, Cristiano Ronaldo pourrait être l’un des grands acteurs du mercato estival.

Alors que Kylian Mbappé pourrait être vendu à un an de la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain rêve de frapper un gros coup. Le nom de Lionel Messi revient régulièrement, mais l’occasion en or pourrait être Cristiano Ronaldo. Le PSG semble en effet l’un des seuls clubs capables de s’offrir la star de la Juventus, dont le départ semble se préciser de plus en plus. Cristiano Ronaldo pourrait ne pas être la seule grosse recrue de Leonardo, puisque Le Parisien a récemment annoncé que la piste Paul Pogba aurait été proposée par Mino Raiola.

Un échange entre Cristiano Ronaldo et Pogba prend forme