Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a pris une première décision pour son avenir !

Publié le 26 mai 2021 à 19h10 par H.G.

Alors qu’il est annoncé sur le départ de la Juventus, Cristiano Ronaldo souhaiterait attendre encore un petit moment avant de prendre une décision quant à son futur.

Arrivé en 2018 en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo pourrait prendre la décision de quitter la Juventus cet été. Lassé des résistants décevants de la Vielle Dame sur la scène européenne depuis sa venue, le Portugais de 36 ans songerait à faire ses valises afin de relever un ultime challenge, et ce à un an de la fin de contrat chez les Bianconeri . Naturellement, le Paris Saint-Germain est évoqué comme l’un de ses possibles points de chute. Mais de son côté, Cristiano Ronaldo souhaiterait encore temporiser sur la question de son avenir.

« Il a des chances de rester à la Juventus »