Mercato - OM : McCourt et Longoria préparent un mercato de folie !

Publié le 28 mai 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt devrait réinjecter de l'argent dans les caisses du club afin d'aider Pablo Longoria à renforcer l'équipe durant le prochain mercato estival.

Ces derniers mois, lorsqu’il a été question de Frank McCourt dans l’actualité, c’était plutôt pour évoquer les rumeurs sur une possible vente de l’OM. Après avoir démenti les informations relatives à un possible rachat du club par Al Walid Bin Talal, le propriétaire américain a procédé à de nombreux changements dans l’organigramme du club en nommant Jorge Sampaoli, mais aussi Pablo Longoria au poste de président. Ancien « head of football de l’OM », le jeune dirigeant espagnol s’est entouré de David Friio et de Mathieu Louis-Jean afin d’aborder de la meilleure des manières le prochain mercato estival. Malgré quelques difficultés financières, l’OM se montre ambitieux et veut se donner les moyens de renforcer l’effectif en vue de la prochaine participation du club à la Ligue Europa. Et à en croire Mohamed Bouhafsi, Frank McCourt ne compte pas rester les bras croisés durant la prochaine session de transferts et aurait bien l’intention de s'impliquer dans le recrutement.

« McCourt va remettre de l’argent »

Selon le journaliste de RMC, Frank McCourt a l’intention d’injecter de l’argent dans les caisses du club afin de permettre à l’OM d’avoir une plus grande marge de manœuvre dans le recrutement. Interrogé sur son prochain investissement en mars dernier, le propriétaire américain avait manié la langue de bois. « Combien je vais investir pour l’OM ? Nous avons la preuve que cela ne dépend pas de combien on dépense. Cela ne change pas le résultat qu’on espère. J’ai investi plus que ce que j’avais prévu sans les résultats. Il faut être plus intelligent, être plus créatif que de prendre de l’argent et le mettre sur la table. L’argent ne fait pas tout. Il faut le faire judicieusement » avait-il confié au micro de Téléfoot. A en croire Mohamed Bouhafsi, le natif de Boston pourrait mettre jusqu’à 80M€ cet été. « McCourt veut remettre pas mal d’argent, il va y avoir la Ligue Europa. C’est un été qui va être passionnant (...) J’avais parlé de 60M€, 80M€. McCourt va remettre de l’argent, il va passer la semaine entre Marseille et Paris pour le mercato. C’est lui qui paye, il a donc la décision finale. Il a envie de remettre de l’argent car il doit relancer la vie du club » a-t-il confié ce jeudi lors d’un live avec Philousports . L’OM espère aussi se séparer de nombreux joueurs, qui disposent d’une belle côte sur le marché, afin d’alléger la masse salariale et renflouer, par la même occasion, ses caisses. « Il y aura des ventes, Kamara et Caleta Car, McCourt va remettre de l’argent. Avec le départ de Sanson, celui de Thauvin, ou encore Benedetto, la masse salariale baisse. C’est de l’amortissement sur les transferts. L’OM va pouvoir faire des choses intéressantes » a déclaré Mohamed Bouhafsi.

« Longoria et Sampaoli ? Ils veulent construire quelque chose »