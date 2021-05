Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le compte à rebours est lancé pour cette priorité de Longoria !

Publié le 28 mai 2021 à 5h15 par T.M.

Souhaitant conserver Pol Lirola, Pablo Longoria s’est lancé dans des négociations avec la Fiorentina. Mais il ne reste désormais plus que quelques jours à l’OM pour boucler l’affaire.

Alors que Bouna Sarr avait quitté l’OM lors du dernier mercato estival, il aura fallu attendre le mois de janvier pour qu’il soit remplacé. Et c’est Pol Lirola qui est venu renforcer le poste d’arrière droit sur la Canebière. Pablo Longoria a d’ailleurs eu le nez creux en obtenant le prêt du joueur de la Fiorentina tant il a été très important dans le schéma de Jorge Sampaoli. D’ailleurs, l’entraîneur de l’OM souhaite conserver Lirola. Pour cela, les Phocéens peuvent lever leur option d’achat, fixée à 12M€, mais ce montant serait trop élevé. Ainsi, Pablo Longoria souhaite négocier à la baisse l’addition avec la Viola, mais le temps presse…

« Il reste encore quelques jours pour négocier »