Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie troublante de Laporta sur une arrivée de Guardiola !

Publié le 28 mai 2021 à 14h00 par D.M.

Présent en conférence de presse, Joan Laporta a été interrogé sur un possible arrivée de Xavi, mais aussi de Pep Guardiola au FC Barcelone.

« Ronald Koeman a un contrat, un an de plus, cela lui donne la tranquillité d'esprit et il ne doit pas se précipiter dans quoi que ce soit. Je l'ai appelé pour que nous parlions calmement (…) Il a un contrat et nous évaluons la saison. Nous avons une relation directe et claire. C'est un entraîneur qui était déjà là et qui a un contrat. Nous sommes en conversation pour rapprocher les positions pour partager ce que nous voulons pour la saison prochaine. Le premier à connaître notre décision sera Ronald . » Présent en conférence de presse ce vendredi, Joan Laporta n’a pas apporté de réponse claire au sujet de l’avenir de Ronald Koeman. Sous contrat jusqu’en 2022, le technicien néerlandais n’est pas certain de poursuivre sa carrière au FC Barcelone et le président blaugrana aurait activé plusieurs pistes pour le remplacer.

« Je ne suis pas venu ici pour expliquer mes rêves mais j'aime qu'ils se réalisent »