Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 28 mai 2021 à 16h15 par La rédaction

Courtisé depuis de nombreux mois par le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait reconsidérer son envie de rejoindre les Merengue maintenant que Zinédine Zidane n'est plus à la tête de l'effectif madrilène.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat à l’approche de l’ouverture du mercato estival. Si aucun accord n’est trouvé, un départ de la star française pourrait être envisagé cet été afin d’éviter qu’il ne parte libre l’année d’après au vu de son énorme cote. Leonardo donne tout ce qu’il a pour trouver un terrain d'entente avec l'international tricolore, mais d’autres clubs suivent également la situation de l’attaquant de 22 ans de très près, dont le Real Madrid. Florentino Pérez ne s’en est jamais caché : Kylian Mbappé est sa priorité du mercato. Mais les espoirs du président de la Casa Blanca pourraient être réduits à néant.

Un échec dans le dossier Mbappé à cause du départ de Zidane ?