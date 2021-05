Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi aurait pris une grande décision pour Pochettino !

Publié le 28 mai 2021 à 15h15 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ pour Tottenham ou le Real Madrid, Mauricio Pochettino resterait au PSG aux yeux des dirigeants parisiens la saison prochaine.

Et si Mauricio Pochettino quittait le PSG à l’intersaison, soit seulement après six mois à la tête de l’équipe première du club de la capitale ? À en croire la presse anglaise, dont The Athletic , le technicien argentin ne serait pas vraiment heureux à Paris et pas satisfait de sa relation avec les dirigeants du PSG. Alors que Tottenham chercherait à le rapatrier, il se pourrait que Pochettino choisisse de revenir chez les Spurs . De son côté, la presse espagnole par le biais de Marca et de Goal España notamment ont pour leur part expliqué que le Real Madrid ferait de lui sa priorité dans le cadre de la succession de Zinedine Zidane. Cependant, un départ au Real Madrid ou à Tottenham ne serait pas dans les plans du PSG.

Pas de départ de Pochettino pour cet été dans l’esprit du PSG