Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier de Leonardo totalement relancé par Allegri ?

Publié le 29 mai 2021 à 1h45 par La rédaction

Pisté par le PSG, Manuel Locatelli serait également sur les tablettes de la Juventus avec Massimiliano Allegri qui apprécierait particulièrement le profil du milieu de Sassuolo.

La Juventus s'apprête à vivre une révolution cet été. Entre le départ d'Andrea Pirlo qui a été officialisé, le retour de Massimiliano Allegri pour lui succéder et l'incertitude qui règne autour de nombreux joueurs comme Cristiano Ronaldo notamment, les dirigeants turinois ne devraient pas s'ennuyer durant le prochain mercato. Et d'ailleurs, Allegri serait déjà au travail en vue de la saison prochaine...

Le PSG doublé par la Juventus pour Locatelli ?