Mercato - OM : Longoria engagé dans une énorme bataille pour cette pépite de Ligue 2 !

Publié le 28 mai 2021 à 23h10 par D.M.

Courtisé par de nombreux clubs français et étrangers, Ismaël Doukouré (Valenciennes) n'aura aucun mal à trouver une équipe et relever un nouveau défi la saison prochaine.

Afin de remplacer Duje Caleta-Car, annoncé sur le départ, Pablo Longoria a activé plusieurs pistes et notamment en Ligue 2. Le président de l’OM aurait notamment coché le nom de Christopher Wooh (Nancy), proche de rejoindre le RC Lens, mais aussi d’Ismaël Doukouré. Agé seulement de 17 ans, le joueur a réalisé une excellente saison sous le maillot de Valenciennes et aurait tapé dans l’œil du président marseillais. Sous contrat jusqu’en 2023, Doukouré pourrait rejoindre un club plus huppé lors du prochain mercato estival et ne manque pas de prétendants.

Doukouré courtisé par les plus grands clubs français et étrangers