Mercato - OM : Sampaoli prêt à boucler une grosse opération avec Benedetto ? La réponse !

Publié le 29 mai 2021 à 12h10 par D.M.

Entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli voudrait se débarrasser de Dario Benedetto et voudrait l'échanger contre Cristian Pavon, qui évolue à Boca Juniors. Mais l'attaquant marseillais ne semble pas être la priorité du club argentin.

L’avenir de Dario Benedetto est de plus en plus incertain. L’attaquant argentin, qui a vu son temps de jeu se réduire après l’arrivée d’Arkadiusz Milik cet hiver, pourrait quitter l’OM lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2023, le joueur de 31 ans intéresserait de nombreux clubs, notamment Elche, qui souhaiterait l’accueillir. Ces derniers jours, il a également été question d’un possible retour de Benedetto à Boca Juniors. Et ce samedi, la presse argentine fait le point sur ce dossier.

Sampaoli favorable à un échange, mais...