Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est l'heure du verdict dans ce dossier brûlant !

Publié le 27 juillet 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Comme l'a annoncé Pablo Longoria, lui-même, il pense à recruter Daniel Wass en plus de Pol Lirola. Toujours en vacances, l'international danois devrait faire son retour à Valence cette semaine, possiblement samedi. Lorsqu'il retrouvera le centre d'entrainement du club ché, Daniel Wass devrait s'entretenir avec sa direction et leur annoncer sa décision quant à son avenir.

Pour remplacer Bouna Sarr, vendu au Bayern l'été dernier, Pablo Longoria a recruté Pol Lirola pour la deuxième partie de la saison 2020-2021. De retour à la Fiorentina, le défenseur espagnol pourrait être rapatrié par le président de l'OM lors de ce mercato estival. « Les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content » , a confié Pablo Longoria ce lundi en conférence de presse. Par la même occasion, le nouveau patron de l'OM en a profité pour confirmer son intérêt à l'égard de Daniel Wass. « On a beaucoup de respect pour ce joueur que j'ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu'on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n'a plus qu'un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » , a-t-il reconnu.

Valence veut à tout prix conserver Daniel Wass

Ce mardi, Mundo Deportivo a apporté de nouvelles précisions de taille sur le feuilleton Daniel Wass. Et à en croire le média espagnol, Valence aurait fixé ses exigences pour le transfert de son défenseur danois. Alors qu'il aurait déboursé environ 6M€ pour le recrutement de Daniel Wass à l'été 2018, le club ché estimerait que le joueur n'a pas perdu de sa valeur. Sachant que la direction de Valence espérerait récupérer la somme investie, soit 6M€, le clan Wass penserait plutôt qu'un transfert de quelques millions d'euros pourra être bouclé cet été. A moins que Daniel Wass n'honore son contrat jusqu'au bout, soit jusqu'au 30 juin 2022.

Daniel Wass va annoncer sa décision à Valence cette semaine