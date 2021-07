Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le compte à rebours est lancé pour Lionel Messi !

Publié le 27 juillet 2021 à 11h00 par A.C.

Depuis le 30 juin dernier, Lionel Messi n’est plus lié au FC Barcelone, qui ne compte pas le laisser filer.

Reverra-t-on Lionel Messi sous les couleurs du FC Barcelone ? Rien n’est moins sûr. En Espagne on assure que le sextuple Ballon d’Or aurait déjà trouvé un accord pour un nouveau contrat, mais le Barça ne peut pas l’officialiser. La Liga a en effet instauré un plafond salarial, qui contraint les Barcelonais à annoncer ses recrues au compte-goutte et qui empêche l’enregistrement de Messi, dont le contrat est officiellement terminé depuis le 30 juin dernier. Joan Laporta est donc engagé dans une course folle, afin de ne pas devenir le président qui aura laissé Messi filer du FC Barcelone.

Messi est sensé reprendre les entrainements le 2 aout