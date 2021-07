Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La solution est trouvée pour Antoine Griezmann !

Publié le 27 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

A l’occasion de ce mercato estival, le feuilleton Antoine Griezmann fait énormément parler. Partira ? Ne partira pas ? La réponse pourrait aujourd’hui être connue.

Afin d’officialiser la prolongation de Lionel Messi et d’homologuer les contrats des nouvelles recrues, Joan Laporta doit rentrer dans les clous imposés par la Liga pour la masse salariale. Or, actuellement, les Blaugrana sont largement au-dessus. Il faut donc réduire la voilure et pour cela, un grand ménage est attendu en Catalogne. Face à cette situation, il était annoncé qu’Antoine Griezmann serait l’une des victimes des besoins de dégraisser du Barça. Annoncé loin du Camp Nou, le Français est toutefois compliqué à faire partir. Et finalement, Griezmann pourrait bien rester au sein de l’effectif de Ronald Koeman.

Et si Griezmann ne partait pas ?