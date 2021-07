Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ à certaines conditions pour Mauro Icardi…

Publié le 27 juillet 2021 à 4h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Mauro Icardi pourrait s’écrire du côté de l’AS Rome, cela serait soumis à certaines conditions.

Cet été, Leonardo veut et doit dégraisser au PSG. L’objectif est de récupérer près de 180M€ et pour le moment, seul Mitchel Bakker a fait ses valises. D’ici la fin du mercato, cela devrait donc encore bouger au sein de l’effectif et l’une des questions est de savoir si Mauro Icardi sera encore dans la capitale français à la clôture du marché des transferts. En effet, le PSG ne retiendrait pas forcément l’Argentin, qui pourrait notamment faire son retour en Italie. Et outre la Juventus, c’est l’AS Rome de José Mourinho qui pourrait accueillir Icardi prochainement.

Un départ vers l’AS Rome ?