Mercato - PSG : Le plan de vol de Mourinho est dévoilé pour Mauro Icardi !

Publié le 26 juillet 2021 à 10h15 par T.M.

Plus forcément en odeur de sainteté au PSG, Mauro Icardi pourrait bien retourner en Italie où l’AS Rome de José Mourinho préparerait son plan d’action.

Sous contrat jusqu’en 2024, Mauro Icardi pourrait ne pas aller jusqu’au bout de son engagement avec le PSG. En effet, alors que Leonardo cherche à faire rentrer de l’argent dans les caisses cet été, se séparer du buteur argentin serait une idée. Ayant déçu lors du dernier exercice, Icardi serait ainsi poussé vers la sortie et c’est du côté de l’Italie que l’ancien de l’Inter Milan pourrait rebondir. Alors que la Juventus est intéressée de longue date, depuis la nomination de José Mourinho, l’AS Rome est devenue une sérieuse possibilité pour Mauro Icardi. Et en coulisse, cela pourrait bien être en train de s’accélérer.

Un prêt à l’AS Rome ?