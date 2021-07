Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de tonnerre pour Thiago Almada !

Publié le 26 juillet 2021 à 9h45 par T.M.

Très attendu du côté de l’OM, Thiago Almada pourrait finalement quitter l’Argentine pour les Etats-Unis et la franchise de MLS d’Atlanta United.

Bientôt deux nouvelles recrues à l’OM ? Alors que Pablo Longoria a déjà enregistré 8 renforts cet été, le président phocéen toucherait visiblement au but pour le retour de Pol Lirola, ainsi que l’arrivée de Daniel Wass. L’effectif de Jorge Sampaoli va donc s’étoffer un peu plus et cela pourrait encore bouger après cela. Un nom revient d’ailleurs souvent sur la Canebière : Thiago Almada. Considéré comme l’un des grands talents du football argentin, le milieu offensif de Vélez Sarsfield serait attendu par Sampaoli à l’OM. Toutefois, le désir de l’entraîneur argentin ne devrait pas se réaliser.

Direction la MLS ?

Dans ce dossier Thiago Almada, l’OM n’était pas le seul club à l’affût. En effet, il était également question de l’intérêt de la franchise de MLS d’Atlanta United. Et visiblement, les Américains auraient raflé la mise pour le crack de Vélez Sarsfield. Selon les informations de Rudy Galetti, cela serait fait pour le transfert de Thiago Almada vers Atlanta United. La franchise de MLS aurait ainsi devancé l’OM pour l’Argentin qui devrait s’envoler pour l’état de Géorgie très prochainement.