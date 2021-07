Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane prêt à aller au clash ? La réponse !

Publié le 26 juillet 2021 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé avec grande insistance dans le viseur de Manchester United, Raphaël Varane n’aurait néanmoins pas la moindre intention de froisser le Real Madrid.

À un an de la fin de son contrat, Raphaël Varane a maintenant de grandes chances de quitter le Real Madrid. Annoncé depuis des semaines dans le viseur de Manchester United, l’international français pourrait même rallier le club britannique au cours des prochains jours dans la mesure où il est annoncé que les négocations entre les deux clubs avancent très positivement. Cette transaction devrait se chiffrer à un montant compris entre 45 et 55 M€ selon diverses sources, même si un accord définitif sur le prix du transfert n’aurait pas encore été trouvé.

Raphaël Varane ne veut pas forcer la main au Real Madrid